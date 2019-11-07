【中美貿易戰】美智庫建議　兩國經濟層面局部脫鉤

美國智庫發表最新報告，建議美國應在經濟層面局部與中國脱鉤。文中建議美國應限制對中國的技術出口，減少對中國產品的依賴。

據英國廣播公司（BBC）11月6日報道，美國智庫「國家亞洲研究中心」（National Bureau of Asian Research）4日發表最新報告，對美國如何有效應對中國帶來的經濟挑戰提出四點戰略建議。

報告稱美國應在稅戰中爭取停火，華府應避免達成華而不實的協議而放鬆對中國的壓力，而應該從中國獲得根本上的讓步。

文中建議，美國加強防禦措施，限制對中國的技術出口，監管中國的貨物、資金、人員進入美國。華府應在創新、科技和教育方面加大公共以及私人投資；加強與緊密盟國之間在貿易、投資、合作和情報分享方面的關係。

報告建議美國應在經濟層面部分與中國脱鈎，應限制對中國的技術出口，減少對中國產品的依賴。

該報告稱，美國特朗普（Donald Trump）政府應通過關税和其他行政手段迫使中國更加開放，同時試圖限制中國在美國的投資、控制技術轉讓，減少對中國生產產品的依賴等。

報告強調，為了保持美國的繁榮富強，「必須在經濟層面部分與中國分離」（a partial economic disengagement from China）。