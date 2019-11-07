中國擬建地球月球經濟區　爭取成為太空超級大國

隨着經濟實力和航天技術能力迅速發展，英國媒體11月7日披露，中國正在考慮在地球以外發展經濟，計劃在2050年前建立一個地球和月球經濟區。

2019年1月15日，中國發布「玉兔二號」月球車最新照片。（VCG）

據英國廣播公司（BBC）11月7日報道，按照中國航天科技集團公司科技委主任包為民說法，地球和月球空間發展領域具有巨大的經濟潛力，因此中國應該研發地球和月球間的可靠，低成本的太空運輸系統。按照中國的計劃，在2030年完成基本技術，在2040年製造關鍵的運輸技術，到本世紀中葉建成地球月球空間經濟區（簡稱地月經濟區）。

包為民認為，開發地月經濟區不僅將產生巨大的經濟效益，也將改變目前的社會經濟模式。中國專家預測，中國每年在地月空間經濟區的總產值在2050年前後可以達到10萬億美元以上規模。

中國《科技日報》稱，地月空間經濟區的範圍主要包括近地空間，月球引力空間和地月轉移空間三部分。空間經濟區有基礎產業，應用產業，開發與利用產業，拓展產業。空間經濟區由航班化地月空間運輸體系，空間資源探測與開發體系，以及空間基礎設施體系三個體系組成。

美國宇航局的前高級顧問勞里尼（Kathy Laurini）指出，「他們（中國人）設立戰略性，長期性的目標，而且為達到這些目標進行專注的，系統性的努力。」

包括BBC等西方媒體認為，顯然地球對於中國的經濟雄心來說已經不夠大。近年來，中國太空行業有了迅猛發展，還進行了大量月球探測研究。美國非牟利的太空基金的統計顯示，中國每年太空項目的投資高達80億美元，僅次於美國。