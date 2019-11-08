華企海外收購面對障礙　德或叫停Vossloh業務出售

德國媒體11月7日披露，經過長時間的尋找，德國福斯羅（Vossloh AG）公司為旗下機車工廠找到中國買家，但現在這項收購案有可能被德國經濟部否決。

中車不但是中國最大的軌道交通設備製造商和解決方案供應商，在全球同樣具有領導地位。圖為2018年2月1日，春運拉開帷幕，湖北武漢動車基地內停放的高速列車。（VCG）

中央社報道倘收購案真遭遇德國政杯府葛，這是中國企業在歐美併購所遭遇的又一項挫折。但德國及中國方面目前都未證實這項消息。

德國《世界報》（Die Welt）報道，Vossloh是經過「長時間的尋找」，在2019年稍早為旗下的機車部門找到中國買家，並在8月間與中國中車集團旗下的「中車株洲電力機車」公司簽署合約。



根據綜合報道及已知資訊，這項交易案的標的是Vossloh位在德國北部基爾（Kiel）機車業務部門。這一部門擁有大型機車製造廠，員工人數達3800名，2018年總營收達8.65億歐元。

根據中國媒體先前報道，這項於8月26日簽署的交易案，Vossloh是以「低價」向中國中車出售機車部門，但未來仍可參與這一部門的獲利。若合約簽署，Vossloh可從中獲得1000萬歐元。

《世界報》報道提到，中國中車已向德國經濟部提交併購申請，等待批准。但消息人士透露，德國經濟部經過審核後，準備阻止這項收購案。

報道分析，德國經濟部阻止中國中車收購Vossloh機車部門，可能是擔心德國技術因此流失到中國。同時，中車有可能藉此在歐洲市場迅速擴張，影響到德國諸如西門子等本國企業的營運。