【印度寺廟】彈丸之地掀動宗教紛爭　神祇也要化身「當事人」

印度最高法院11月9日裁定，北方邦阿約提亞（Ayodhya）巴里布清真寺（Babri Masjid）原址的土地擁有權歸於印度教徒，終結一場將近70年的訴訟。案件涉及當地穆斯林和印度教徒的爭議，不但牽動全國的情緒，甚至連神祇也要化身當事人「作供」。

提出訴訟的印度教團體「無念教派」領袖達斯（Dharam Das）與民眾一起慶祝勝訴。（AP）

相傳羅摩為毗濕奴的化身

案件中清真寺遺址所在的1.1公頃的土地，激進印度教徒認為該處便是神祇「羅摩」（Lord Ram）的出生地。羅摩在印度教中被視為三大主神之一毗濕奴的化身，所以教徒認為應該在羅摩的誕生地興建一座神廟供奉「羅摩之嬰」（Ram Lalla，意即嬰兒狀態下的羅摩）。

然而早在16世紀，信奉伊斯蘭教的君主在這片彈丸之地興建了巴里布清真寺，輾轉之下經由穆斯林團體管理。印度教團體「無念教派」（Nirmohi Akhara）1959年入稟聲稱要拿回土地擁有權。

巴布里清真寺被摧毀後，有印度教徒在其殘垣上寫上「羅摩必勝」的字眼。（AP）

神祇為法律主體 印度獨有概念

在印度法律中，印度教神祇可被視為「法人」，擁有起訴權或會被起訴。由於這次判決的核心在於羅摩之嬰的歷史和信仰問題，因此羅摩之嬰便成為原告之一，並且在法律上被視為一名永久未成年人（perpetual minor）。

與英國等採用的普通法不同，將印度神祇視為法律人格的概念是獨一無二的，其法律人格（juristic personality）是由信眾的虔誠所賦予。不過神祇「出庭」也需要由「一名人類」代為作供，因此羅摩之嬰的「人類朋友」（next human friend）——世界印度教協會（VHP）高級領袖潘迪（Triloki Nath Pandey）成為了「代言人」。

阿約提亞古為印度教七大聖地之一，羅摩相傳為古時候當地的王子。他後來成為印度教重要的神祇，被視為三大主神毗濕奴的化身之一。（維基百科圖片）

判決能否彌補宗教裂痕？

法院最終一致裁定印度教團體勝訴，可以在這片彈丸之地上興建印度寺廟，判決也被視為總理莫迪（Narendra Modi）的一次政治勝利。惟穆斯林團體不滿裁決，擔心印度司法制度會向民族主義靠攏，壓迫了佔少數的宗教和族裔。穆斯林的擔憂並非空穴來風，巴里布清真寺便是在1992年一場狂熱的印度教示威中遭到摧毀，騷亂致約2000人死亡，大部分為穆斯林。

印度近年掀起一股民族主義情緒，大力鼓吹印度文化和印度人的利益，加劇了與少數派的矛盾。英國廣播公司（BBC）印度網頁版記者比斯瓦斯（Soutik Biswas）分析指，這場寺廟爭訟令印度變得沮喪、疲憊和兩極化，原因是案件不僅僅是宗民事訴訟，而是關乎信仰、暴力和詭計，他期望判決能為國家帶來亟需要的和解。惟他稱相信只有時間才能證明，判決是否能修補深化的宗教裂痕。