中國將領先AI競賽令美國恐懼？　AI鼻祖：美方反應過激

中美除了打響貿易戰，還在軍事、科技、金融等領域展開全面競爭，其中人工智能（AI）作為未來新技術的發展方向之一，中美在該領域的博弈不斷升温。不過，AI學科鼻祖認為，美方目前的一些擔憂可能「反應過激」。

卡內基梅隆大學機器學習系主任湯姆·米切爾（Tom Michell）被稱為AI學科鼻祖之一。他認為，根據目前美中雙方在AI領域內的實力表現，美國目前的警惕和防範顯得「反應過度」。

目前，中國正在實施人工智能10年計劃，目標是在AI、5G通訊和航空航天等高科技製造業佔主導地位。而美國對中國的擔憂正體現在這個方面，華盛頓認為中國政府的支持令相關企業獲得發展優勢，而這種優勢其他國家難以匹敵。

全球AI界持有一種普遍認同的看法，即在不久的將來中國將成為世界頭號AI產品大國。（VCG）

美國政府過去幾年的對華政策明顯轉向嚴控和封鎖，對中國的投資嚴加審查，列黑名單禁止美國公司與近30家從事監控、AI和其它高科技製造業務的中國企業做生意，對科技領域的剽竊行為定重罪量重刑。

除了徵收懲罰式關税，特朗普政府也被指向國內大學施壓，要求大學和研究機構重新評估與中國合作夥伴關係，收緊學生簽證政策，甚至對某些美國在華投資項目發出警告。

前白宮顧問班農（Stephen Bannon）給美中關係的定義是「經濟和信息戰爭」，而美國科技企業谷歌（Google）創辦人之一施密特（Eric Schmidt）認為美中利益交織盤根錯節，但在爭奪全球技術霸主地位的競賽中，中國是美國頭號對手。

美國對華温和派和強硬派一致認為，中國AI技術發展將導致西方產生強烈的不安全感。尤其是中國在5G領域引領世界，更加劇了美國和西方的疑慮。

但米切爾教授呼籲華盛頓區別對待「雙贏」類AI應用和那些確實敏感、競爭激烈的AI科技，比如軍用AI。華盛頓華人學者置於孤立處境的做法無異於將世界領先科技從美國退出去，因為很多華人學者在相關領域擔當了關鍵角色。

同時，限制美企同中國科技企業交易這個主意，單是開始考慮就會造成傷害，對美國科研界的傷害不亞於海外敵對勢力可能試圖對美國施加的打擊。