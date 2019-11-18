特朗普要求盡快舉行美朝對話　金正恩派親信出訪俄羅斯

朝鮮外務省第一副相崔善姬作為朝鮮領袖金正恩極為信賴的人物，她11月18日前往俄羅斯引起關注。有分析認為，朝俄雙方將就朝美無核化談判交換意見。

崔善姬在朝鮮外務省擔任重要職務，被認為是金正恩的親信之一。（AFP）

日本廣播協會（NHK）11月18日報道，朝鮮外務省第一副相崔善姬於18日動身前往俄羅斯。作為迄今為止3次陪同金正恩出席朝美首腦會談、深受金正恩信任的高層人士，在朝美無核化會談有望重開的背景下出訪俄羅斯，引人關注。

朝美雙方曾於10月5日在瑞典斯德哥爾摩就朝鮮無核化問題進行實務協商，當時作為朝方代表的朝鮮外務省巡迴大使金明吉表示，「美國空手而來」，宣布協商破裂，無核化談判再次陷入僵局。

不過，金明吉在11月14日的最新講話中表示，「美國國務院對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）最近通過第三國傳達了希望朝美雙方能在12月內再次見面舉行會晤的意思」，似乎兩國無核化對話又有重啟迹象。

11月7日至9日在俄羅斯舉行的2019莫斯科核不擴散會議（MNC）上，俄方出面邀請朝鮮外務省美國局局長趙哲洙及美國國務院對朝特使馬克·蘭伯特（Mark Lambert），為朝美雙方展開對話打開一扇門。

而11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）中寫道，「我是唯一能幫助你達成心願的人。你應該儘快行動，與我們達成協議」。

日本共同社11月18日報道，雖然暫不清楚崔善姬訪問俄羅斯的目的，但在美方要求朝鮮就無核化問題重新進行協商的情況下，崔善姬極有可能就談判前景等問題同俄羅斯方面交換意見。