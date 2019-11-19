對抗中美ICT的億人平台誕生　專家：韓日十年來最經典合作

日本軟銀（Softbank）與韓國NAVER着手日本Yahoo和韓國LINE的合併經營，對此有韓國專家認為，這是兩國十年來最具意義的合作案例。

韓國《東亞日報》11月19日報道，韓國搜索引擎Naver創始人李海珍和日本軟銀集團董事長孫正義針對美國和中國稱霸的全球信息通信技術（ICT）霸權，正式確立了同盟關係。

兩家公司18日表示，將從12月開始推進各自旗下的子公司LINE和日本Yahoo的經營整合。這意味能與谷歌阿里巴巴等進行抗衡的、擁有1億多用戶的大型平台即將誕生。

該兩家公司已成立各佔50%股份的JV（合作投資），並簽署了基本協議，新公司將成為LINE和日本Yahoo的控股公司Z Holdings的股東。具體形式為，採取公開收購等方式，兩家公司取得現LINE股份全部股權後，將其停牌，而經營LINE服務的公司（LINE運營公司）另放在Z Holdings旗下。

據了解，決定經營權方向的JV的代表和理事會的構成是日後不會出現經營權紛爭的設計。

據《日本經濟新聞》14日報道稱，兩社的全面合併方案是孫正義率先提出的。軟銀高管透露：「孫正義夢想打造『日本版阿里巴巴』。」

李海珍6月也在韓國國內一個學會上表示「我們想成為抵抗IT帝國主義之後存活下來的公司需要聯軍」等，迫切需要能與美國的GAFA（Google、蘋果、Facebook、亞馬遜）和中國的BATH（百度、阿里巴巴、騰訊、華為）進行對抗的夥伴。

業界相關人士預測，網上購物和移動快捷支付領域被認為是兩家公司最先展開合作的領域。

市場對此也充滿期待。

韓國元大證券研究員李昌英（音譯）預測稱：「LINE-日本Yahoo綜合公司將成為市值接近30萬億韓元的日本超大型網絡公司。事業領域也遲早會向東南亞地區擴張。」

韓國Daum創始人、Socar代表李在雄18日於Facebook評價稱：「這是最近10年內韓日經濟合作中最具意義的事例。」