華為董事長指責美國打壓：封鎖注定失敗

中國通信設備巨頭華為董事長梁華11月21日在日本東京舉行華為最新狀況的說明會，並接受記者採訪，他再次強調美國禁令對華為不會產生影響，美國的封鎖不會成功。

面對美國禁令，中國華為公司堅稱影響有限。（Reuters）

據時事通信社、《產經新聞》以及朝日電視台等日媒報道，梁華21日駁斥了美國關於華為設備中安裝了「後門」的指控，「毫無事實根據的指責，華為在全球170多個國家開展業務，遵守各地的法律。」

梁華還強調道：「通信設備由各地的電信營運商進行改動，華為無法從中獲取數據。」

梁華指責美國對華為的禁令不合理，「在全球化世界範圍下，封鎖的做法不會成功。」他在接受日媒採訪時強調，美國的禁令不會對華為產生影響，「即使沒有美國零部件，也能保障（商業）連續性。」

梁華還說：「華為雖然面臨巨大的外部壓力，但在2019年第三季度依然較2018年同期增長24.4％。」此外，關於美國放寬對華為的部分出口禁令，梁華表示歡迎，「已獲悉美國商務部下達的許可，如果獲得許可，我們將願意繼續合作。」

另一方面，梁華強調與日本企業的良好關係。在接受採訪前的說明會上，梁華表示華為對日本經濟貢獻巨大，包括為當地創造就業崗位。在開場演講中，梁華說：「希望（與交易對象）攜手，為日本發展做出貢獻。」

梁華還談到華為採購日本零部件，「今年達到1.1萬億日圓左右，明年不出意外這一數據會更大。」

據華為顯示，採購自日本企業的零部件金額僅在2019年1月至9月就達到7,800億日圓，已超過2018年全年的7,200億日圓。梁華認為日本企業「擁有各種各樣的優勢」。他呼籲保持與日企的良好關係，「攜手向難題發起革新，推動發展。」