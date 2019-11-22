伊朗示威後互聯網逐漸解禁　特朗普：德黑蘭企圖隱瞞真相

伊朗民眾抗議油價上漲一半而引發起連場示威，當局除了鎮壓外，更封鎖互聯網，令伊朗全國8000萬民眾無法與外界接觸。德黑蘭政府11月21日稱正逐步回復互聯網服務，有專家認為，這是首次有國家成功封鎖互聯網，美國總統特朗普（Donald Trump）則批評伊朗政府的行為是掩耳盜鈴。

伊朗民眾抗議油價大幅上漲，連日在全國多處發起大規模示威。當局被指為了隱瞞血腥鎮壓而封鎖互聯網，令民眾與世隔絕。（Reuters）

據監察互聯網安全的網站NetBlocks.org數據顯示，伊朗的互聯網活動在16日深夜開始由百分之百急速下降至大約半成，直至21日稍為回升至百分之八。伊朗作家公會21日於Telegram發聲明，指德黑蘭政府封鎖互聯網和阻止民眾接觸外界新聞，是當局企圖隱瞞暴力鎮壓示威的新手段。

Confirmed: #Iran is now in the midst of a near-total national internet shutdown; realtime network data show connectivity at 7% of ordinary levels after twelve hours of progressive network disconnections as public protests continue #IranProtests 📉



📰 https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/u6bVsfvOOm — NetBlocks.org (@netblocks) 2019年11月16日

特朗普同日亦於Twitter留言，就伊朗示威開腔。他指伊朗的情況已經非常不穩，因此德黑蘭當局要以封鎖整個互聯網作手滅聲手段，令民眾沒法討論當地的暴力情況。他批評伊朗政府希望一個沒透明度的國度，以為外界不會發現德黑蘭政權所引起的死亡等悲劇。

....They want ZERO transparency, thinking the world will not find out the death and tragedy that the Iranian Regime is causing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年11月21日

雖然埃塞俄比亞的封鎖互聯網的時間比伊朗為多，加上俄羅斯等國家政府擁有當地互聯網的絕對控制權，但論複雜程度則比不上伊朗這次的「完全封殺令」。美聯社指這是首次有國家可以有效地隔離一個現代和高度發展的本地互聯網絡，為極權國家監察網上通訊帶來先例。