伊朗革命衛隊拘百名示威領袖　通訊部長遭美國制裁

伊朗民眾抗議油價上漲觸發連場示威，當地司法部門11月22日宣布，革命衛隊成員在過去一周拘捕了約100名示威領袖。示威期間，伊朗連續6日中斷國內網絡連接，美國財政部宣布制裁伊朗通訊部長賈赫魯米（Mohammad Javad Azari Jahromi）。

油價上漲觸發連場示威，首都德黑蘭有民眾不滿，放火燒油站。（AP）

國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述該國司法部發言人伊斯梅利（Gholamhossein Esmaili）稱，伊朗革命衛隊在最近全國各地的動盪中，鎖定和拘捕了約100名示威領袖。

伊朗當局指至今約有1000名示威者被捕，伊斯梅利表示已釋放了大批參與示威但無份破壞或縱火的人士，但強調會嚴懲任何製造不安或令公共財產受損的人。國營電視台引述伊朗革命衛隊稱，市面現時大致回復平靜。

美國財政部宣布對伊朗通訊和訊息部長賈赫魯米實施懲罰性制裁。（AP）

伊朗政府自11月16日起一連6日實施全國斷網。美國財政部宣布對伊朗通訊和訊息部長賈赫魯米實施懲罰性制裁，包括凍結賈赫魯米在美國管轄內金融資產和財產，並禁止美國人、企業和銀行與他交易。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）發聲明指，華府制裁賈赫魯米，因他限制網絡存取，包括限制數千萬伊朗人使用與外界保持聯繫的信息應用程式。當局批評曾擔任情報部門官員的賈赫魯米出任通訊部長後，一直加強互聯網審查，並參與監視反對派人士。