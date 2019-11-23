習近平同阿爾巴尼亞總統梅塔互致建交70周年賀電

新華社11月23日報道，中國國家主席習近平11月23日同阿爾巴尼亞總統梅塔（Ilir Meta）互致賀電，慶祝兩國建交70周年。

習近平在賀電中指出，建交70年來中阿傳統友誼歷久彌堅，近年來兩國關係更取得新的長足發展。新形勢下，中阿合作面臨良好機遇和廣闊前景。中國願同阿爾巴尼亞一道努力，以兩國建交70周年為契機，推動中阿攜手共建「一帶一路」，雙邊關係不斷邁上新台階，造福兩國和兩國人民。

梅塔則在賀電中表示，他高度評價建交70年來阿中友好關係取得的積極進展。習近平提出的共建「一帶一路」倡議及近年來中國－中東歐國家合作機制為阿中關係開闢新前景。阿方願同中方一道努力，推動2019年成為阿中互利合作邁向更高水平、兩國人民更加親密的一年。

李克強（右）同拉馬曾多次舉行會晤。（新華社）

此外，中國國務院總理李克強同阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）也於23日互致賀電。李克強表示，中方願同阿方共同努力，以兩國建交70周年為新起點，弘揚傳統友誼，深化雙邊互利合作，加強在中國－中東歐國家合作等多邊機制內的協調配合，推動中阿關係和中國－中東歐國家合作取得更大發展。拉馬則表示，阿方對中方几十年來給予的支持和幫助表示衷心感謝。阿方願進一步推動阿中關係發展，促進兩國互惠互利合作。