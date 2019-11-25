紐約前市長彭博正式宣布參選美國民主黨總統初選

美國紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）11月24日正式宣布參選美國民主黨總統初選，形容自己有力擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。他隨即將於美國多個主要州份展開競選活動。

彭博早前已經登記參選民主黨總統初選。（美聯社）

彭博於競選網站發表聲明，宣布參選總統，揚言要打敗特朗普並重建美國。他指，美國不能再承受多四年特朗普的魯莽和不道德的行為，形容對方代表對美國和美國價值的存在威脅，如果特朗普成功連任，美國或永遠不能恢復過來。

根據雜誌《福布斯》（Forbes）2018年世界富豪排行榜統計，彭博列第11位，淨資產達大約500億美元，比起第259位特朗普所擁有的30億美元多。彭博已經宣布將最少1.5億美元的財富投入競選活動，包括逾1億美元用來攻擊特朗普的網絡廣告。彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）指，彭博不會接受單一政治捐獻，如果當選總統也不會受薪。

距離初選投票只餘十周，彭博選擇參戰意味民主黨內對現時參選人的能力感到擔憂。作為中間派的彭博與華爾街有密切關係，面對黨內進步派階層，預計形勢危急。彭博正式宣布參選前，民主黨總統初選參選人桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）也分別批評彭博依靠個人財富參選。