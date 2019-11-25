金正恩本月三度訪軍事設施　下令前線部隊火炮射擊

朝中社11月25日報道，朝鮮領導人金正恩視察駐守西部前線的蒼麟島防禦部隊，其間指示海岸火炮射擊。他又視察朝鮮人民軍第5492部隊所屬女兵連，並表示非常滿意女兵保持高度警惕執行前線防禦任務。今次是金正恩11月來第3次到訪軍事設施。

金正恩在了解防禦部隊備戰情況及士兵生活情況後，會見防禦隊海岸砲連陣地士兵，聽取布防及作戰任務匯報。（AP）

蒼麟島位於韓國海上邊境的北方，是韓朝兩國過去軍事衝突的地點。金正恩先觀看蒼麟島上前領導人金正日的史蹟碑，並表示要按照金正日的願望，誓死保衛社會主義祖國，向全世界弘揚下去。

金正恩在了解防禦部隊備戰情況及士兵生活情況後，會見防禦隊海岸砲連陣地士兵，聽取布防及作戰任務匯報，並下令加強防禦隊的戰力及更改作戰任務，他又向值勤的海岸炮部隊指定目標，指示進行射擊。

金正恩下令加強防禦隊的戰力及更改作戰任務。（AP）

另外，金正恩視察駐守西南前線的海域人民軍第5492部隊所屬的女兵連。他指，在平日突擊視察連隊，軍人執行前線防禦任務時保持高度警惕，對此表示極大的滿意。他說：「保衛祖國是最大的愛國，為祖國的繁榮富強和人民的安寧與幸福忘我服務。」