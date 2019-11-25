彭博擬斥3000萬美元賣參選廣告　創美國歷來最高開支紀錄

美國前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）11月24日宣布爭取民主黨總統提名，角逐2020年總統大選。多個美國傳媒報道，彭博將花約3000萬美元，在多個州賣廣告，創下美國歷來總統參選人最大筆廣告開支。

彭博表示將競逐參選總統，讓民主黨參選人增加至18人。（Reuters）

美國《福布斯》雜誌報道，彭博將不接受政治捐款，自資在多個州分賣廣告，預料花費將高達約3000萬美元。根據《福布斯》2019年億萬富翁排行榜，彭博排名第9位，資產多達555億美元。

不過有指若彭博決定不接受作何政治捐款，將無法參加民主黨在12月舉行的辯論。因為大會規定參選人必須得到一定的捐款者數量，才能參加辯論。

民主黨初選的對手、兩名資深參議員沃倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders），都批評彭博展開金錢攻勢。但彭博在氣候變化及規管槍械的議題上，得到民主黨黨內支持。

彭博加入選戰，令民主黨初選增至18人競逐，有分析指彭博或會因過往政治背景受到黨內質疑。他於2001年代表共和黨參選紐約市長，但後來改以獨立身份競逐連任。他2018年轉投民主黨，爭取民主黨的總統提名。