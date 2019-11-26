中國駐東盟使團發言人首次發聲　撰文回應四涉港問題

中國駐東盟使團發言人23日撰文回應四個涉港問題，這也是中國官方首次就香港問題向東盟有針對性的發出官方聲音。

中國駐東盟使團發言人23日在《雅加達郵報》發表署名文章，針對一些東盟朋友關心的四個涉及香港的問題作出回應。全文如下：

近期香港局勢有所惡化，反對派和激進勢力不斷升級暴力犯罪行為，西方媒體顛倒黑白、大肆炒作，引起了包括一些東盟朋友在內的國際社會的關注。

東盟成員國政府普遍理解支持中方在香港問題上的立場，善意期待香港早日止暴制亂、恢復秩序。對此，我們表示讚賞和感謝。同時，有一些東盟朋友對香港問題還存在一定困惑，歸納起來有以下四方面疑問。

本港示威者自周一以來組織了一場總罷工，香港的示威活動已持續到第六個月。（Getty）

香港為什麼要堅持實行「一國兩制」？

香港自古以來就是中國的領土，1840年鴉片戰爭後被英國佔領。20世紀80年代初，為實現國家和平統一，中國領導人鄧小平先生創造性地提出「一國兩制」的科學構想，並首先用於解決香港問題。中國政府以《憲法》的形式將其確定為基本方針政策，並通過《中華人民共和國香港特別行政區基本法》予以實施。「一國兩制」的要義是，在堅持「一國」，即香港是中華人民共和國的一部分、中國對香港擁有主權的基礎上，尊重「兩制」差異，實行「港人治港」、高度自治。中國貫徹「一國兩制」方針的同時，始終堅持「三條底線」不容觸碰，即絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和《基本法》權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。回首香港迴歸祖國22年的歷程，可以說「一國兩制」在港實踐取得了舉世公認的成功。香港自身特色和優勢得以保持，各項事業取得長足進步，國際影響進一步擴大。實踐證明，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，應長期堅持，並始終沿着正確方向前進。

怎麼看待香港反對派和激進勢力的「五大訴求」？

自從修例風波以來，香港反對派和激進勢力一直打着頗具欺騙性的「五大訴求、缺一不可」的旗號，不斷策動抗爭、升級暴力犯罪行為，向特區政府發難。這是赤裸裸的「政治要挾」、「政治恐嚇」，其終極目標是實現雙普選，奪取香港管治權，摧毀「一國兩制」，謀求實現「港獨」。香港特區政府早在四個月前已宣布撤回修例。但這顯然不能滿足反對派和激進分子的野心。他們無視業已存在的有效的對港警申訴機制，無視港警最大限度地剋制使用武力，企圖通過所謂「獨立調查」栽贓、追究港警「暴力」責任，打擊其保護香港安寧的努力。他們要求特區政府撤回暴動定性、不追究暴徒罪行，企圖逃避正義制裁，這完全違反香港的法治原則。他們要求實行雙普選，企圖產生一個不對中央政府負責的行政長官，為奪取香港的最高管治權鋪平道路，使「一國兩制」名存實亡。事實表明，所謂「五大訴求」既不合理又不合法，完全是亂港分子實施暴力犯罪、踐踏香港法治和秩序、挑戰「一國兩制」底線的幌子，嚴重損害香港和國家的利益。

誰在導致香港局勢不斷惡化？

香港反對派和激進勢力大肆鼓吹「港獨」，公然宣揚「光復香港」，持續發動大規模暴力活動。除了襲警，近日更是陸續發生立法會議員何君堯被刺、持不同政見市民被易燃液體淋燒、70歲清潔工人被砸傷致死、特區律政司司長在倫敦出席活動時被圍攻致傷、把大學這樣的「象牙塔」變成「暴力站」等駭人聽聞、令人髮指的事件。

與此同時，美西方一些國家政客和媒體繼續採用雙重標準，干涉插手香港事務。尤其是美國眾參兩院通過涉港法案，粗暴干涉中國內政。他們對暴徒暴行視而不見，公然為香港極端激進勢力和暴徒張目。

香港當前不斷惡化的亂局，可以說是由反中亂港分子和西方反華勢力幕後黑手相互勾結、共同炮製的，他們的目的是要用暴力手段把香港推向動盪深淵，以牽制和遏制中國和平發展和中華民族的偉大復興。

中國中央政府會不會出手干預香港局勢？

「止暴制亂、恢復秩序」是當前香港民眾最強烈的呼聲，也是香港當前最重要、最緊迫的任務。中國中央政府將繼續堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持港警嚴正執法，堅定支持特區有關部門和司法機關儘快使犯罪分子受到應有懲罰，恢復香港的法治和秩序。中央政府決不會允許香港亂局無休止地持續下去。如果香港港局勢進一步惡化，演變成特區政府不能控制的危及國家統一和安全的動亂，中央決不會坐視不理。

當前，香港特區政府正在努力維持社會秩序，與香港各界加強對話溝通，設法解決香港社會面臨的住房難、貧富差距大等深層次矛盾和問題。相信在中國中央政府的大力支持下，在林鄭月娥行政長官和特區政府的帶領下，香港一定會克服困難，儘快走出亂局，重現東方明珠的光彩。