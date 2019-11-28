孟加拉恐襲案　七名武裝組織成員被判死刑

2016年，伊斯蘭武裝份子於孟加拉一間咖啡店發動恐怖襲擊，導致22人死亡，大部份為外國人。孟加拉首都達卡的反恐特別法庭11月27日判處七名武裝組織成員死刑，另外一名疑犯被判無罪。

七名被告被指有份策動恐襲，法庭判處死刑。（美聯社）

法官拉赫曼（Mojibur Rahman）裁定七名來自孟加拉國聖戰者大會（Jumatul Mujahedeen Bangladesh）的被告罪成，罪名包括策劃恐襲、製造炸彈和謀殺。法庭尚未頒布完整判辭，但法官指被告執行恐襲計劃，侵犯國家主權和憲法。

辯方律師表示將會提出上訴。法官宣布裁決後，被告大叫「真主至大」，並指自己沒有做錯。兩名被告帶有ISIS標誌的祈禱帽，當局調查為何被告被警方扣留期間會取得祈禱帽。

2016年7月1日，5名武裝份子手持槍械、利器和手榴彈闖進一間咖啡店並劫持人質，於12小時對峙期間殺害20人，包括9名意大利人、7名日本人、1名印度人和1名孟加拉裔美國人。5名武裝份子最終被突擊隊擊斃。調查員發現21人牽涉在內，包括5名槍手，其中8人於搜捕期間被殺。

恐怖組織ISIS承認責任，不過孟加拉政府一直否認，強調蓋達和ISIS等跨國武裝組織未有滲透國內，指是本地武裝份子所為。