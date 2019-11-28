英民調結果：保守黨料成多數派　較其他黨多68席

以英國為基地的市場調查研究公司YouGov在11月28日公布調查結果，英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨料在12月12日的大選中贏得議會多數席位，比其他政黨總和多68席。YouGov的模型曾準確預測英國2017年大選結果。

英國首相約翰遜希望通過提早大選獲得更多授權去帶領英國脫歐，從YouGov的模型看來，他有望如願以償。(AP)

YouGov模型顯示，保守黨可能獲得650個席位中的359個，多於2017年大選中的317個，是1987年戴卓爾夫人（ Margaret Thatcher）獲勝以來該黨取得的最佳成績。它的模型被稱作事後分層加權（ Multilevel Regression and Post-stratification，MRP）模型。

YouGov政治和社會研究總監韋爾（Anthony Wells）稱：「我們對2019年大選的首份MRP模型預測顯示，這次保守黨將獲得多數席位，轉而支持保守黨的力量在2016年公投投票支持脫歐的地區更為明顯，預計保守黨的優勢主要來自北部地區和中部城市區西米德蘭茲，以及東米德蘭茲的原礦業席位。」

模型亦顯示，工黨料將獲得211席，少於之前的262席。蘇格蘭民族黨（SNP）將獲得43席，自由民主黨將獲得13個席位，脫歐黨將不會獲得任何席位。