納米比亞總統成功連任　惟所屬政黨失國會優勢

納米比亞大選在11月27日已舉行，該國選舉委員會30日宣布，現任總統根哥布（Hage Geingob）獲勝，再次當選總統。他在選舉委員會公布前，已在社交媒體宣布勝出。

根哥布所屬政黨西南非洲人民組織（SWAPO）發生貪污醜聞，面對國家經濟衰退以及黨內分裂，在是次選舉中表示並不理想。SWAPO在議會96席中贏得63席，但已失去佔有三分之二議席的優勢，上次選舉該黨取得77席。

與根哥布一同競逐總統寶座的Panduleni Itula以29.4%的得票率落敗，後者與根哥布同屬西南非洲人民組織，但以獨立人士身份參選。（VCG）

根哥布30日發表講話，感謝納米比亞人民的信任，表示將繼續致力於為國家服務，切實改善人民生活。

根據納米比亞選舉委員會公布的大選計票結果，根哥布在選舉中獲得56.3%的選票，成功連任總統。不過他的得票率較上次遜色。他在2014年贏得第一個總統任期時，是以87%高票當選。

在國民議會選舉中，西南非洲人民組織贏得63個席位，繼續保持在最高立法機關的多數地位。自該國脫離南非獨立，SWAPO已在納米比亞執政長達30年。

這是納米比亞自1990年獨立以來的第6次大選，包括總統選舉和國民議會選舉，共7名候選人競選總統，15個政黨參加國民議會選舉。