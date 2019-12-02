斯里蘭卡新總統首訪印度發警告　重提有意索回租予中國港口

斯里蘭卡新任總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上任後展開首個外訪行程。印度媒體12月1日披露，他接受採訪中除對印度和西方國家發出警告，稱如它們不投資斯里蘭卡，類似個別政府向中國靠攏的情況，也會發生在其他國家。

11月29日，印度總統科温德（右）和總理莫迪舉行儀式，歡迎到訪的斯里蘭卡新總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩。（VCG）

綜合媒體12月2日報道，戈塔巴亞在接受12月1日出版的《印度報》採訪時警告印度和西方國家，如果他們不投資，斯里蘭卡將被迫繼續尋求中國的投資。如果沒有其他替代的幫助，其他亞洲國家也會轉向中國的一帶一路基礎設施項目。

戈塔巴亞稱，「我想告訴印度、日本、新加坡和澳洲，以及其他國家也來投資斯里蘭卡。」「他們應該告訴他們的公司投資斯里蘭卡，幫助我們發展，因為如果他們不做的話，那麼，不僅斯里蘭卡，而且整個亞洲的國家會面對相同的問題」。

戈塔巴亞認為，「除非其他國家提供一個替代選擇，否則中國會把他們的一帶一路推廣到全世界。」

此外，戈塔巴亞在採訪中還證實，希望與中國重新談判一份港口的租賃協議。「我認為，斯里蘭卡政府必須控制所有具有戰略意義的重要項目，如漢班托塔港（Hambantota Port）」。

戈塔巴亞表示，中國是斯里蘭卡的好朋友，斯里蘭卡的發展需要中國。但在漢班託塔港99年租期問題上，「我恐怕要說這是一個錯誤。我將要求他們重新談判，達成一個好的協議來幫助我們發展。」

2017年12月，斯里蘭卡由於無法償還中國投資興建的漢班託塔港貸款，同意將這個戰略港口租賃給中國，租期長達99年。漢班託塔港地處歐洲和亞洲重要的航道。

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11月28日，戈塔巴亞抵達印度開始為期三天訪問，這也是他就任總統後首次外訪活動。印度總統科温德（Ram Nath Kovind）和總理莫迪（Narendra Modi）為戈塔巴雅舉行了高規格歡迎儀式。莫迪在記者會上宣布，印度將為斯里蘭卡基礎設施建設提供4億美元信貸額度，另外還將提供5,000萬美元反恐專項援助資金。

莫迪保證印度將致力於斯里蘭卡的總體發展，發展與斯里蘭卡關係始終是印度周邊外交政策的優先事項。戈塔巴亞也希望在其擔任總統期間，「努力使斯里蘭卡與印度的關係達到非常高的水平」。

11月29日，戈塔巴亞（左）在記者會上稱，對此次訪問的期待很高，承諾會提升雙方合作水平，「因為兩國在政治和歷史上都有悠久聯繫」。（VCG）

戈塔巴亞11月26日雅接受印度「國際戰略新聞網」專訪時表示，斯里蘭卡想做一箇中立國，與所有國家友好合作。「我們想與中國友好，與中國的經濟和外交關係隨處可見。印度也在與中國密切合作。我們需要投資和幫助，邀請所有國家包括印度來斯投資，但我們不想捲入軍事和地緣政治競爭。」