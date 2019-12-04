芬蘭總理突然宣布辭職　或與國內勞資糾紛有關

芬蘭總理林內（Antti Rinne）12月3日在赫爾辛基的記者會宣布辭職，背後原因或與國內勞資糾紛事件有關。

在記者會上，林內在被問及現任政府會否以看守政府身份履行職務時，他表示：「除了中間黨（Centre Party of Finland），所有政黨都對我有信心。當被問到為何他們（中間黨）不再對我有信心時，我則選擇辭職。」

關於林內突然辭職，有媒體分析指與其處理國有企業芬蘭郵政公司勞資糾紛事件不力有關。

當地時間2019年12月3日，芬蘭總理安蒂·林內在赫爾辛基舉行的記者會上宣布辭職。（Reuters）

2019年9月，芬蘭郵政公司宣布降低700多名包裹分類工人的工資待遇。自11月11日起，芬蘭郵政工會開始舉行有近萬人參加的大規模罷工，並獲其他行業工人的支持，繼而引起罷工浪潮。經過兩周多的艱難談判，罷工最終以資方妥協告終。

此後，反對黨以處理國有企業勞資糾紛不力為由，紛紛要求總理辭職。12月2日，內閣合作黨派之一的中間黨也公開表示對林內失去信任。

由社民黨、中間黨、綠色聯盟、左翼聯盟和瑞典族人民黨組成的五黨聯合政府將於12月4日面對議會的信任投票。如果投票通過，現任內閣在改組後將繼續任職，否則芬蘭將重新舉行議會選舉，產生新一屆政府。