美國感恩節消費人數創新高　人均消費升16%

美國感恩節假期結束。全國零售商聯合會（National Retail Federation）12月3日公布感恩節至「網絡星期一」（Cyber Monday）期間的消費數據，消費人數達近1.9億，打破紀錄。人均消費也比起2018年上升16%。

美國消費者趁感恩節假期到商場搶購減價商品。（美聯社）

根據全國零售商聯合會公布的數據，五日期間美國消費人數達1.896億，比起2018年的1.658億增加14%。人均消費達361.9美元，比起2018年同期上升16%。當中有257.33美元花費於禮品，最受歡迎的禮品依次為服裝、玩具、電子產品、書籍／音樂／電影／電子遊戲，以及禮品卡。

調查發現，1.24億消費者於商店購物，1.422億消費者於零售網站購物，7570萬人同時於商店和網上購物。結果也顯示，「黑色星期五」（Black Friday）首次超越「網絡星期一」成為網上最繁忙的購物日。不過奧多比分析公司（Adobe Analytics）的數據指出，「網絡星期一」網上購物消費金額仍多於「黑色星期五」，達94億美元。

全國零售商聯合會指，中美貿易戰未有打擊假期周末的消費情況，但估計消費者因為關稅導致價格上漲而要繳付400億美元。總統特朗普（Donald Trump）威脅如果兩國未能達成協議，將於12月15日增加對中國商品徵稅。