不懼惹怒特朗普　英國也要加入對美加徵數碼税陣營

繼法國揚言要對美國徵收數碼税後，約翰遜12月4日表示，他將推進向美國互聯網巨頭Facebook和Google等公司徵收新税的計劃。

約翰遜表示：「就數碼服務税來說，我的確認為我們需要考察大型科技公司的運營、它們在這個國家賺取的鉅額收入以及所繳納的税額。」

路透社報道指，約翰遜已向保守黨承諾，如果他在12月的大選中勝出，便將會向科企收取數碼稅。根據該計劃，自2020年4月起，全球每年營收超過5億英鎊（1英鎊約合1.316美元）的科技公司從英國用戶處賺取的營收要繳納2%的税。

約翰遜在接受英國獨立電視台（ITV）專訪時表示，他認為對大型科技公司徵税與和美國談成貿易協議「並非不能兩立」，真實的情況不會是英國以非常歧視下重手的方式來徵税，如果這樣做必然引發貿易戰。

英國也考慮對美加徵數碼税，圖為2019年12月4日，英國首相約翰遜（左）在北約峰會期間會晤美國總統特朗普。（AP）

報道認為，這將使他與美國總統特朗普（Donald Trump）對立起來。特朗普已經揚言要對法國的數碼税計劃進行報復。

美國貿易代表辦公室（USTR）12月2日公布301調查結果，以「法國數碼税歧視美國企業」為由，提出要對價值24億美元的法國進口商品徵收最高100%的關税，最早2020年1月生效。

法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）受訪時表示，美國政府日前宣布擬對法國產品加徵關税「不可接受」，如果美方實施制裁，歐盟將準備進行還擊。

分析認為，美法之爭絕不僅僅是兩國恩怨，畢竟法國背後，是整個歐盟。數碼税只是美歐矛盾的冰山一角，從2018年的鋼鋁關税、汽車關税再到2019的波音、空巴補貼大戰，美歐之間的矛盾正迅速加劇。