【貿易戰】美國擬對24億法國產品徵收100%關税　法國強硬回擊

美國12月2日宣布，擬對24億美元的法國商品徵收100%的關税，作為對法國的數碼税進行回擊。法國方面對此強硬回應，並指法國是「好鬥」的。

美國貿易代表辦公室網站12月2日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）宣布，法國數碼税「歧視」美國互聯網企業，考慮到相關「損害」，提議美國政府向香檳、乳酪、手提包等價值24億美元的法國輸美產品加徵最高達100%的關税。

聲明說，「301調查」顯示法國數碼税「歧視」Google、蘋果、Facebook和亞馬遜等美國互聯網巨頭，給美國企業帶來「負擔」，同時也不符合現行國際税收政策原則。

萊特希澤還表示，301調查委員會將於2020年1月7日就此召開公眾聽證會徵求意見。另外，美國貿易代表辦公室正在考慮對奧地利、意大利和土耳其的數字服務税啟動「301調查。」

對於美國的做法，法國也進行了強硬回擊。《聯合早報》12月3日報道稱，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）12月3日說，美國政府恫言可能對法國氣泡酒和乳酪等商品加徵關税的決定是「不能接受的」，而且歐盟已準備要給予巧妙的回應。

法國財長：法國是「好鬥的」

報道稱，此外，法國初級經濟部長盧納歇爾（Agnes Pannier-Runacher）3日也說，對此，法國是「好鬥的」，而且不會撤回他們的數碼税收計劃。

盧納歇爾告訴當地電台，就經濟方面而言，數碼税是合理的，所以他們沒有必要撤回向美國大型科技公司徵收數碼税的決定。她說：「在這個課題上，我們必須是好鬥的。」

Google、蘋果等科技公司於20世紀80年代末發明了一種業內俗稱「雙層愛爾蘭-荷蘭三明治」的避税策略，即將其在歐洲的部分營業收入先轉移到愛爾蘭或荷蘭等低税率國家的分支機構再進行納税。長期以來，法國和其他一些歐洲國家對互聯網巨頭利用歐盟税法漏洞避税心存不滿。

法國參議院7月批准了一項向跨國互聯網企業徵收3%數字服務税的法規，適用於全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元（約合8.4億美元）和在法國境內年營業收入超過2,500萬歐元（約合2,814萬美元）的企業。

美國貿易代表辦公室於7月10日宣布對法國數字服務税啟動「301調查」。

所謂「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條。該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。