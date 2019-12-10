【英國大選2019】病童躺地板接受治療　約翰遜遭追問後搶電話捱轟

英國大選進入最後直路，國民保健制度繼續成為大選焦點。《每日鏡報》（Daily Mirror）報道，因為病床短缺，一名四歲患病男童需要躺在醫院地板接受治療。首相約翰遜（Boris Johnson）12月10日被問到男童情況時不斷迴避問題，甚至搶走記者手上展示男童相片的手機。

《每日鏡報》頭版報道，因為病床短缺，疑患肺炎的病童被迫躺在醫院冰冷的地板逾四小時。（Facebook：dailymirror）

支持工黨的《每日鏡報》8日報道，疑患肺炎的病童3日到利茲綜合醫院（Leeds General Infirmary），因為病床短缺而被迫躺在醫院冰冷的地板逾四小時，母親只好為兒子蓋上外套保暖。病童轉往病房後，再等候多五小時才輪候到床位。男童最終確診感冒和扁桃線發炎，目前已經出院。男童母親指，通常都會投票予保守黨，但今次大選將首次改投工黨。

獨立電視公司（ITV）記者訪問約翰遜期間，用手機展示男童的相片。約翰遜起初避開不看，談起對國民保健制度的投資計劃，並指未有機會看到男童的相片。記者表示，約翰遜之後搶走記者的手機，將手機放到自己的口袋。

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ — Joe Pike (@joepike) December 9, 2019

記者隨後繼續追問，並質疑約翰遜搶手機的行為。約翰遜拿出手機，看着相片說：「這是很糟糕、很糟糕的相片。我向男童的家人和所有曾經在國民保健制度遇到糟糕經歷的人道歉，但我們現在所做的就是資助國民保健制度。」不過他認為，整體而言，國民保健制度患者比起男童有更好的待遇，之後就搶手機一事向記者道歉。

反對派隨即批評約翰遜對患者缺乏同情。工黨發言人將患者的慘況歸咎於保守黨削弱醫療開支，並指約翰遜起初不願看男童的相片是他的「新低點」。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）隨後到訪利茲的醫院，指對男童的相片感到非常震驚。被問到突然到訪是否因為保守黨對相片可能為大選帶來的影響感到驚慌，他否認，並表示人民希望看到實際的投資增加，確保正在處理問題。