【中美貿易戰】納瓦羅：若未達成協議　特朗普會對華徵新關税

中美正在籌備第一階段的貿易協議，但是美國即將到來的對華新關税或阻礙談判。白宮鷹派官員納瓦羅（Peter Navarro）說，若無協議，美國新的關税計劃會在12月15日生效。

美官員稱沒有協議 新關税會生效

白宮貿易顧問納瓦羅12月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，特朗普（Donald Trump）喜歡關税，他將很快做出決定，是否對中國加徵新的關税。

納瓦羅還強調說：「我沒有收到任何暗示，他（特朗普）會做其他事情，即是要麼達成一份好的協議，要麼加徵關税。」

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月10日在《華爾街日報》舉辦的一場會議上也說，12月15日對華加徵關税的選項仍然擺在桌面上，特朗普已經表示，如果談判結果不如他的意，那些關税將會生效。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10日在接受Fox News採訪時也說，達成一份對的協議，比是在12月15日之前或者之後達成協議更加重要。羅斯還說，隨着每一天的過去，美國所處的談判地位愈來愈好。

中美目前正在籌備第一階段的協議，但是兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。