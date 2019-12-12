中國前商務部長陳德銘：美12月15日若徵税　彈藥很快會用完

中國官員預料美國將推遲在12月15日加徵關税措施，從而給予雙方更多時間磋商第一階段貿易協議中尚未談妥的條款。

彭博社12月11日報道，幾乎每天都保持溝通的中美官員更加接近就已加關税的縮減達成共識。而雙方討論重點一直是下調已生效關税措施的税率，而非取消或收回已加徵的關税。

中美雙方正在積極協商第一階段貿易協議中未談妥的條款。（Reuters）

據兩名匿名的中國官員透露，中國政府認為推遲新關税措施，可讓雙方繼續磋商第一階段貿易協議中尚未談妥的條款。然而，特朗普政府尚未釋放出一個明確信號。

中國前商務部長陳德銘10日在紐約一場會議上表示，中國和美國都需要這項協議，但中國需要一份公平的第一階段協議。如果推遲12月15日的關税，那麼達成協議的可能性會更高；要是關税落地，美國方面的彈藥很快會用完，而中國肯定會報復，2020年將很難開展談判。

陳德銘的這一表態似乎很好地詮釋美國12月15日不會加徵關税的原因。畢竟中美貿易談判來到一個關鍵節點，雙方談判人員正為達成第一階段協議協商，美國原定12月15日起對智能手機、玩具等約1,600億美元規模的中國商品徵收新關税。若美國按計劃加徵新關税，中美貿易摩擦或將加劇，前面為談判做出的努力將面臨全面泡湯的可能性。