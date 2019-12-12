俄羅斯驅逐兩名德國大使館職員　柏林表遺憾

俄羅斯外交部12月12日傳召德國大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr），抗議德國驅逐兩名俄羅斯大使館職員。莫斯科宣布，將兩名德國駐俄羅斯大使館職員列為不受歡迎的人，勒令二人七日內離開俄羅斯。

俄羅斯總統普京表示，格魯吉亞籍的車臣死者是參與策劃恐怖襲擊的武裝份子。（美聯社）

俄羅斯外交部聲明指，按照1961年《維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第九條互換原則，俄方決定宣布兩名德國駐俄使館人員為不受歡迎的人作為回應。外交部指，二人必須在七日內離開俄羅斯，並提到德國大使已經收到有關內容的照會。

克里姆林宮指，俄羅斯驅逐兩名德國大使館職員是無可避免的決定，作為對德國同樣行動的回應，希望雙邊關係不會惡化。德國外交部回應指，對俄羅斯的決定感到遺憾，並形容是錯誤的訊息，而且不必要。

德國4日宣布驅逐兩名俄羅斯大使館職員，懷疑二人牽涉於格魯吉亞籍車臣人Zelimkhan Khangoshvili的謀殺案。死者8月23日於德國柏林遇害，疑犯為49歲俄羅斯公民。根據德國檢察部門指，死者是車臣分離主義組織高加索酋長國（Caucasus Emirate）的成員。

俄羅斯總統普京10日指，莫斯科曾多次要求柏林引渡死者回國受審但不果。普京表示，死者是參與策劃恐怖襲擊的武裝份子。普京也批評德國驅逐俄羅斯大使館職員，並承諾俄羅斯會協助調查。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認謀殺案與俄羅斯官員有關。