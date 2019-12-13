【中美貿易戰】美方不斷發放好消息　北京沉默引發猜測

雖然眾多美國媒體稱，美國總統特朗普（Donald Trump）12月12日已同意中美第一階段協議的內容，兩國代表或將於13日簽字。但是中國方面並未證實兩國達成了協議。

北京沉默應對中美協議報道

中國外交部發言人華春瑩12月13日在記者會上被問到中美協議一事，但是她並沒有證實中美是否已經達成了協議。

華春瑩只是說：「關於中美經貿磋商的具體情況，要請你去向商務部門詢問。但是我注意到有關中美已經接近達成第一階段經貿協議的消息出來之後，美國的三大股指以及歐洲的股市普遍上漲。這再次說明，中美通過磋商達成協議符合中美兩國和各方利益，也是國際社會普遍的期待。」

華春瑩還說：「中方在中美經貿磋商問題上的立場是一貫和明確的，我們始終致力於通過建設性對話，解決和管控中美之間存在的分歧，我們始終堅持，磋商必須基於平等和相互尊重的原則，協議必須是互利共贏的。」

與此同時，路透社12月12日報道稱，北京的沉默使得外界質疑，在新一輪關税生效前，雙方是否達成了貿易戰停火協議。

報道指出，華盛頓和北京都沒有發佈正式的聲明，這也使得外界質疑雙方同意了協議的條款。中國對美新關税以及美國對華新關税都將於12月15日生效，雙方需要發佈正式的聲明，推遲或取消這些關税。

報道稱，特朗普（Donald Trump）和他的顧問已經同意了這個協議的條款，正在等待北京簽字。

一名駐北京的美國商界官員對路透社表示，他認為這更多的是特朗普批准但尚未得到北京確認的「最終報價」。

一些專家繼續質疑中國能否如此大幅地提升農產品的購買量。他們認為，非洲豬瘟在中國爆發導致中國對大豆的需求暴跌，需求的暴跌使得加大購買穀物很難落實，大量提升其他美國農民品的購買量也很難。

INTL FCStone資深亞洲大宗商品分析師弗里德里希斯（Darin Friedrichs）說，中國無法在一年裏讓採購美國農產品的量翻倍。