【英國脫歐】脫歐協議最快12月20日表決　約翰遜今起忙什麼？

英國大選保守黨取得大勝，約翰遜繼續擔任英國首相，未來一個月他將繼續就1月脫歐限期前準備。英國傳媒報道指，約翰遜有意在聖誕節前把脫歐協議再送交國會審議。回到首相府的約翰遜，未來數天他將會有什麼工作？

在西敏寺前已佈置了聖誕樹，距離聖誕節還有一星期。（Reuters）

本周國會日程

國會將在12月17日召開，新舊議員將逐一宣誓就職。同日他們亦將選出新的國會議長，霍伊爾（Lindsay Hoyle）接替離任的白高漢（John Bercow）。整個宣誓過程大概需時兩日。

在19日英女王將舉行國會開幕大典（State Opening of Parliament），儀式將類似10月的相似，由英女王演說宣布今屆國會開始。

有報道指這次的演內說容將延續10月的主題，圍繞脫歐及加入少量國民保健制度（National Health Service），及加強司法系統的內容。

接下來國會將就女王演說辯論並投票，女王演說自1924年以來未曾被否決。

約翰遜領導的保守黨在大選中大勝，重奪國會主導權。（Reuters）

最早20日就脫歐協議表決

20日國會可以繼續就女王演說辯論及投票（若19日還未完成），或就脫歐協議辯論及表決。由於25日就是聖誕節，因此約翰遜實質只有20、23及24日三天提交脫歐協議草案。

內閣及政府改組

另外，約翰遜將在23日前就內閣簡單重組，填補大選落敗或辭職的議員位置。其中包括威爾斯首席部長、環境大臣及文化大臣，其他成員料獲留任。

不過，英國《衛報》引述政府消息指約翰遜將對白廳（Whitehall，即英國中央政府）進行整改。如廢除國際發展部（DfID）並把其合併至外交部，把脫歐辦公室合併至內閣辦公室，及將國際貿易部與商業、創新科技部合併等，減省政府部門。

按照傳統，每屆國會會期開始時，均會舉行國會開幕大典，英女王將主持儀式並致辭，讀出內閣擬定的施政大綱和立法工作。（Reuters）

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