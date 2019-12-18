教宗宣布修改「宗座保密法規」　不再適用於孌童案

教宗方濟各（Pope Francis）12月17日宣布，「宗座保密法規」（pontifical secret）不再適用於指控神職人員涉嫌孌童或管有兒童色情物品的案件和訴訟，試圖藉此增加透明度。

根據「宗座保密法規」，天主教教會管治的任何敏感資料都需要保密。惟在新規定下，這規定不再適用於犯有孌童或管有兒童色情物品罪的現職羅馬教廷的人員；案件中的受害人、原告和目擊證人也不需要保持緘默。此外，教宗亦宣布將兒童色情物品中兒童的定義由14歲提升至18歲。

不過教宗亦指出，案件的相關資料仍需交由梵蒂岡職員、以「安全、完整和機密」的方式處理，保護所有涉案者的形象、名聲和私隱。

教廷近來備受神職人員性醜聞困擾，「宗座保密法規」被視為過時規定，有助包庇涉案神職人員。這次教宗作出的修訂獲多間教會歡迎，在梵蒂岡最具調查性侵案經驗的馬耳他教區總主教希克盧納（Charles Scicluna）指出，任何人都不能再引用這條法規逃避向政府部門或受害人提供資訊，讚揚這是劃時代的決定。

方濟各同日接納75歲的梵蒂岡駐法國大使文圖拉（Luigi Ventura）總主教請辭。後者被巴黎市政廳指控多次用手觸摸一名30多歲男官員的臀部。