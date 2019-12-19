美國政府擺烏龍　Marvel黑豹故鄉瓦干達王國列入貿易夥伴名單

美國農業部擺烏龍，誤把Marvel電影宇宙裏的虛構國家瓦干達王國（Wakanda）列入與美國有自由貿易協議的名單中，該政府部門在12月19日作出更正。瓦干達正是Marvel超級英雄黑豹（Black Panther）領導的國家。

《華盛頓郵報》12月19日引述農業部發言人表示，將這個虛擬的國家列到名單裏是個錯誤，在工作人員進行測試期間出現。

最先發現這個錯誤的人是來自紐約的軟件工程師Francis Tseng，他開始的時候也覺得很驚訝。在名單被刪除之前，他已經下載了一份，當中顯示瓦干達王國和美國之間的貿易涉及牲畜、奶製品、煙草、酒類等多種產品。

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh — Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019

他12月19日對路透社表示，「一開始我很困惑，以為自己搞亂了，記錯了電影裏那個國家的名字。」

🔻黑豹劇照🔻

美國農業部快速地更正名單。隨後，該位發現錯誤的軟件工程師在Twitter發文開玩笑說「美國農業部把瓦干達從名單上去掉了，我猜我們也正跟他們打貿易戰呢。」

瓦干達這一虛構的國家一直處於與世隔絕的狀態，表面上是一個較為落後的農業國家，實際是地球上科技最先進的國家，盛產稀有的虛構金屬汎合金（vibranium）。