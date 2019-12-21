【逃犯條例】路透社：中紀委是修例推手　由肖建華事件觸發

路透社12月21日引述來自兩名中方匿名官員的消息報道，有關香港《逃犯條例》修訂的風波，中央紀律檢查委員會（簡稱「中紀委」）是提出修例的幕後推手，此意味事件並不是如特首林鄭月娥所說，修例完全由港府主導。報道稱，北京政府早在約20年前就想香港推行引渡法，而最終令中方催促修例的觸發點，是大陸富商肖建華的案件。

據路透社所指，《逃犯條例》修訂並非完全由港府主導。圖為特首林鄭月娥（美聯社）

消息人士：中紀委認為有急切需要處理引渡安排

報道引述消息人士稱，事情的轉折點在2017年，中國國家主席習近平的大規模反貪運動由中紀委主導，當時目標之一便是肖建華。2017年1月27日早上，肖建華在四季酒店遭人蒙頭、再用輪椅帶走，外界不少人質疑是中國特工所為。

知情人士稱，中方對於在處理肖建華事件上缺乏法律手段感到沮喪，中紀委希望有一種方法，可以比起在香港綁架逃亡者再帶回中國內地較不具政治破壞力。中紀委同年開始敦促負責香港事務的大陸官員，表明有急切需要處理引渡安排問題。

陳同佳事件帶來新發展

報道提到，兩方當時並未達成協議，但之後的陳同佳事件再帶來新發展。有負責香港事務的中方高級官員，當時在一次私人會議上敦促林鄭月娥的高級顧問，要求通過《逃犯條例》修訂。至修例演變成政治風波初期，林鄭月娥曾私下建議撤回修例，但中方拒絕，至幾個月之後才讓步。

現年47歲的肖建華為內地富商、「明天系」掌舵手，他也是加拿大公民。但他自2017年1月起在香港失蹤，外界質疑是內地執法部門跨境來港把他帶走。