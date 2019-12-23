【卡舒吉被殺】沙特阿拉伯法院宣布審判結果　5人判死

沙特阿拉伯檢方12月23日公布記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年被殺案的審判結果。涉案5人因直接參與謀殺被判死刑，另有3人被判入獄24年監禁。兩名涉案政府高級人員獲判無罪。

檢方稱已被革職的沙特綜合情報總局（General Intelligence Presidency）副局長阿西里（Ahmed al-Asiri）監督刺殺行動。王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）的前高級顧問卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）則對阿西里提供建議。

檢方聲明指，卡赫塔尼曾遭調查但「證據不足」，阿西里亦曾被調查以及被控，但最終在同一理由下獲判無罪。沙特駐伊斯坦布爾總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）亦被判無罪。

檢方在記者會上表示，案件歷過9次開庭完成審理。被起訴的11名沒被公開姓名的疑犯中，5人被判死刑，3人被判監禁24年，其他全部被判無罪。全部人都可就判決上訴。

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉2018年10月被殺案，案發至今已逾1年，他的屍首仍未被尋獲。圖為2018年10月15日，土耳其警方鑑證人員來到兇案現場調查。（Reuters）

沙特異見記者卡舒吉2018月10月2日到沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館，申領文件以便再婚，他卻沒有活着離開該處。他後來被證實已遭肢解。土耳其曾派員搜索，但一直找不到他的遺體。案件案情駭人，加上持續流出兇案發生時的可怕對話錄音，令事件變得愈發轟動。

沙特阿拉伯及王儲穆罕默德備受一些國家指摘，在國際社會的的形象受挫。惟涉特官員稱王儲並不涉事。國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）亦在2018年11月公開表示支持他的兒子即王儲。穆罕默德來到2019年才在一部紀錄片預告中表示，此案在他主政之下發生，他會承擔所有責任。