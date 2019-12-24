金正恩被指斥資數千萬美元建導彈發射車　從中國採購違禁零部件

中朝關係消息人士12月23日透露，朝鮮最高領導人金正恩2018年2月左右下令量產洲際彈道導彈（ICBM）等的運輸起豎發射車（TEL）。

日本共同社引述消息人士報道，指金正恩向黨軍需工業部旗下的貿易公司撥款數千萬美元，用作從中國等地採購約70輛TEL零部件的費用。

報道稱，這反映出朝鮮在面對美朝談判的同時，也在推進強化核與導彈戰力的實際情況。報道指，美國情報部門似乎也掌握相同情報，目前追蹤70輛TEL中用於ICBM的有多少輛以及進展情況。

TEL對陸基導彈運用而言不可或缺。在分析導彈戰力威脅時，TEL擁有數和導彈本身的持有數一樣是重要指標。

朝鮮最高領導人金正恩被指下令量產洲際導彈運輸起豎發射車，圖為朝鮮于2019年8月進行超大型火箭炮試射。（VCG）

據該消息人士透露，朝鮮的TEL主要在平壤北方平城市的「3月16日工廠」組裝，並稱朝鮮2017年11月發射的ICBM「火星-15」關於TEL的最後調試階段也是在該工廠進行。美國專家的衛星分析指出，朝鮮2019年12月有新建築物竣工，設施也在擴建。

不過，該消息人士以及曾在朝鮮人民軍負責物資採購的前幹部透露稱，朝鮮的發動機和液壓系統的零部件等依賴中國等海外，可能尚未實現TEL完全國產化。朝鮮ICBM在2012年閲兵中首次亮相時，使用的TEL是對中國企業生產的大型車輛進行了改裝。

報道指出，2017年的聯合國安理會決議全面禁止普通機械和運輸用車輛出口，而不僅僅是武器和相關物資。若中國企業同意出售了TEL相關零部件，則違反制裁決議。