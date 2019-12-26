美媒：華為獲中國政府750億美元巨額扶持　助公司全球崛起

美媒稱，華為在崛起成為世界第一大電信設備供應商的過程中，獲得了高達750億美元的税收減免、融資和廉價資源等政府政策扶持。這一規模的支持令其技術競爭對手從政府獲得的支持相形見絀。

華為的迅速崛起得益於該公司員工的勤奮工作。圖為2019年5月29日晚上10時04分，雖然已經接近午夜，但中國華為公司深圳總部的研發大樓仍是燈火通明。（Reuters）

美國《華爾街日報》12月25日報道稱，中國政府數百億美元的財政援助幫助華為崛起成為全球頭號電信企業。從關鍵指標來看，這種規模的支持遠遠超過了最接近華為的技術競爭對手從政府獲得的支持。

報道稱，華為從一個鮮為人知的電話交換機供應商，迅速崛起成為世界上最大的電信設備製造商，在此過程中，華為通過補助、信貸措施、税收減免與其他形式的財政支持，獲得了多達750億美元的政府支持。

美國國會一個委員會的成員韋塞爾（Michael Wessel）表示，雖然華為有商業利益，但這些商業利益得到了國家的大力支持。

報道稱，政府對華為援助的最大部分，大約460億美元，來自貸款、信貸額度和國家貸款機構的其他支持。

2008年至2018年間，由於國家鼓勵科技行業發展，華為節省了高達250億美元的税收。

在其他援助中，華為還獲得了16億美元的補助和20億美元的土地費用折扣。

據年度報告顯示，自2008年以來，華為獲得的官方撥款總額為16億美元。在截至2018年的5年裏，這一數字是全球第二大電信設備製造商芬蘭諾基亞（Nokia）公司類似補貼的17倍。全球第三大電信企業瑞典愛立信公司（Ericsson）在這段期間內未公布任何官方撥款數據。