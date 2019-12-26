泰國新未來黨黨徽被指似光明會要求解散　法院1月21日頒布裁決

泰國新未來黨（Future Forward Party）被指黨徽和神祕組織光明會（Illuminati）相似，意圖顛覆泰國君主立憲制。憲法法院12月25日宣布，將會於1月21日作出裁決。

塔納通領導的新未來黨被指黨徽和神祕組織光明會相似。（路透社）

律師納塔彭（Natthaporn Toprayoon）7月提出指控，提到新未來黨的成員批評泰國傳統，倒三角形的黨徽倒轉後和光明會的標誌相似，認為新未來黨背後有隱藏的目的，黨領袖的行為也反映新未來黨不信任傳統思想。

憲法法院22日發表聲明指出，由於法院已經有足夠證據，不會舉行庭審。法院25日宣布，將會於1月21日作出裁決，決定是否解散政黨。

新未來黨否認指控。發言人早前表示，已經向法院要求舉行庭審，但遭拒絕。政黨已經向法院提交答辯文件。

塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）領導的新未來黨同時面臨其他訴訟。選舉委員會指控塔納通涉嫌非法放貸，12月11日通過決議向憲法法院申請解散新未來黨。法院要求新未來黨於15天內回應指控。

塔納通亦因為持有媒體公司股份參與2019年3月的大選，11月20日遭憲法法院裁定違反選舉法，被褫奪國會議員資格。