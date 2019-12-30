朝鮮第三號人物朴奉珠未現身勞動黨五中全會引起關注

朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議12月28日開始，從朝中社等主要朝媒報道中可知，朝鮮第三號人物、勞動黨副委員長朴奉珠連續2天未現身會議，引發關注。

據韓聯社12月30日報道，在此前的七屆三中全會上，時任內閣總理的朴奉珠與朝鮮國務委員會委員長金正恩、副委員長崔龍海、時任最高人民會議常任委員長金永南4名常委一同出席會議。四中全會上，朝鮮政治局常委縮減至朴奉珠、金正恩、崔龍海3人。金在龍接替朴奉珠出任內閣總理。

2019年12月17日，朝中社發佈金正恩參觀平壤錦繡山太陽宮照片，朴奉珠（前排右二）陪同前往。（Reuters）

此外，朝中社27日報道朴奉珠實地考察平壤一家水泥廠的消息。但他28日起連續兩天未出席國家重要活動引發猜測。有觀測認為，年事已高的朴奉珠此次或卸任常委職務，也有意見認為只是因身體狀況欠佳而缺席。

另外，此次會議上政治局常務的座次變化也受到關注。以金正恩為中心，右側是崔龍海、金在龍，左側是勞動黨組織指導部長李萬健、勞動黨副委員長兼宣傳煽動部長朴光浩5人。

有觀點據此認為，金在龍有望取代朴奉珠任政治局常委，李萬健和朴光浩則作為勞動黨兩大主要部門的首長，2020年起將在與美博弈的過程中負責提振社會紀綱和加強內部團結，但也不排除他們晉升為政治局常委的可能。

金正恩12月28日在平壤主持召開朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議，討論有關「國家建設」和「國防建設」的問題。金正恩做關於朝鮮勞動黨中央委員會工作情況和國家工作全局的「歷史性」報告，但報告內容並未對外公開。

朝中社稱，此次全會的議題是，在當前形勢下討論朝鮮黨和國家面臨的鬥爭方向和爭取朝鮮革命新勝利的重要政策問題。並強調此次全會在實現主體革命偉業新的歷史性轉變的「關鍵時期」舉行，全會召開的目的在於「突破重重嚴峻考驗和困難，進一步加快革命發展速度，討論在黨的建設和黨的活動、國家建設和國防建設中面臨的重大問題」。

報道說，金正恩在會議上要求採取進攻性措施確保朝鮮的安全，「為響應目前局勢的要求、徹底保障自主權和安全，應採取積極的進攻性措施。」

據推測，此次會議很可能為期兩天。這也是朝鮮自2019年4月10日召開第七屆四中全會後時隔8個月再次召開全會。

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與此同時，美國國防部預測，朝鮮未送出的「聖誕禮物」有可能在新年之後採取行動，可能是在金正恩1月8日生日當天，也可能是在2月中旬金正恩父親生日前後。不過美國國防部也表示，這一預測「存在一定程度的不確定性」。

白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）29日稱，美國將有許多「工具」來應對朝鮮可能的導彈試射，並警告「如果朝鮮進行了這樣的測試，作為一個主要的軍事和經濟大國的美國將採取適當的行動回應。」