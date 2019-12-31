拉脫維亞將首度將中國列為主要威脅

繼立陶宛後，拉脫維亞國家安全局會將公布的一份報告中指出，中國、俄羅斯以及一些獨立國家聯合體（CIS）是該國主要的威脅，並預料中國的間諜活動2020年會更加活躍。當局稱2020年初會就中國和俄羅斯間諜活動活躍情況發表詳細報告。

拉脫維亞國家安全局將公布報告中指出，首度將中國列為該國主要的威脅來源之一，並指中國的間諜活動將更活躍。圖為拉脫維亞12月8日一個慈善賽跑中，所有參賽者身穿聖誕老人的服裝出席。（Reuters）

拉脫維亞會在報告中指出，俄羅斯間諜部門活動仍將保持在非常高的水平，並會利用部分獨聯體國家，服務其自身地緣政治利益。

拉脫維亞安全部門2月首次在報告中把中國視作安全威脅，中國情報機構在西方國家活動變得更積極，故該國有必要更關注中方在境內的活動。

另一個點名中國是威脅的的波羅的海國家國是立陶宛。該國安全部門2019年2月第一次在報告中把中國視作安全威脅，該國國防部長11月稱，長遠而言立陶宛應該考慮來自中國的威脅，因它在擴大其野心、經濟實力，以及加大對關鍵基礎設施投資的規模。

除了立陶宛、拉脫維亞，愛沙尼亞的反華的情緒亦處於一定水平。愛沙尼亞11月一項民調指出，支持和反對中國投資該國的人數差不多，支持僅比反對多出4個百分點。