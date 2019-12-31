中國大使館：Netherlands中文名不改　荷蘭將採用新標誌

近日不少媒體報道稱，荷蘭將更名為尼德蘭。最新消息稱，荷蘭其實並沒有改名，而是將修改國家標誌。

對於媒體的報道，12月30日中午，荷蘭旅遊局官方微博發布稱：「我們的官方名稱還叫『荷蘭』哦！請叫我們『荷蘭Netherlands』」。

中國駐荷蘭大使館30日也刊文指出，荷蘭還是原來的荷蘭。荷蘭的正式國名叫荷蘭王國，荷語為Koninkrijk der Nederlanden，英語為The Kingdom of the Netherlands。但多年來，荷蘭國家旅遊會議促進局（NBTC）在對外宣傳荷蘭時一直採用鬱金香圖案和Holland字樣設計成的標誌。

圖為荷蘭國家旅遊會議促進局網站首頁，可見鬱金香與Holland字樣組成的圖案。（荷蘭國家旅遊會議促進局網站截圖）

荷蘭推出的新標誌採用含有鬱金香造型的大寫字母NL和Netherlands字樣，以取代僅有Holland字樣的舊標誌。

從2020年1月起，荷蘭政府機構、駐外使領館、高校、會展等場所均可採用新標誌，此舉旨在重塑荷蘭國際形象，進一步加強外界對荷蘭的全面了解。荷蘭政府一共發布英、中、日等8個語言新標誌版本。

使館文章還對為什麼中國通常使用「荷蘭」這一譯名而不是「尼德蘭」做出了解釋，文章稱，16世紀，荷蘭受西班牙統治，1581年荷蘭北部7省成立尼德蘭聯省共和國，包括今天的荷蘭、比利時、盧森堡和法國東北部的一部分。

其中，荷蘭省（Holland，現分為北荷蘭省和南荷蘭省）是當時聯省共和國中最大、最富裕且最有權力的省份，人們便常用Holland代指整個國家。中文譯名「荷蘭」就來自「Holland」一詞。