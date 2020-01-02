【一分鐘看世界】美國使館遇襲、戈恩金蟬脫殼之謎、朝鮮如何跨年

早晨，今天是1月2日，星期四。
2020年首個工作天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美駐巴格達使館遭圍堵
美軍在伊拉克境內空襲親伊朗民兵組織「真主旅」造成25人死亡，觸發大批民眾不滿。他們包圍美國駐巴格達大使館，又向使館投擲燃燒彈；美國出動特種部隊保護使館，並施放催淚彈驅散民眾。特朗普批評事件由伊朗策劃，德黑蘭則反駁指控毫無根據，雖然伊拉克指現時示威者已經散去，但這場風波也足以反映美國的中東政策出岔子……（按此閱讀更多）
有伊拉克民兵和示威者爬上美國大使館入口，期間美方保安人員施放催淚彈，人們四散（Reuters）
日產前董事戈恩暗渡陳倉
日產前董事長戈恩被控挪用公款和造假等罪名，在日本等候受審期間受到嚴密監視。怎料他成功棄保潛逃，經土耳其再抵達黎巴嫩，據指其妻子在計劃中扮演重要角色。戈恩擁有巴西、法國和黎巴嫩國籍，是為日產力挽狂瀾並建立汽車王國的傳奇人物，在被捕後曾以清潔工裝扮示人，如今又成功暗渡陳倉，令外界大感意外。有消息指，戈恩出逃後曾會見黎巴嫩總統，事件也令日本政府大失顏面……（按此閱讀更多）
戈恩2019年4月時曾被日本檢方多次起訴，而且不獲保釋（Reuters）
金正恩2020年大計
全球慶祝踏入2020年，連神秘的朝鮮也不例外，當局在金日成廣場舉行大型煙花匯演，也有歌舞助興和冰雕展覽。與此同時，朝鮮勞黨五中全會結束，領袖金正恩明言世界不日將目睹朝鮮的新型戰略武器，另外值得留意的是，金正恩胞妹金與正職位再獲晉升。目前美朝陷於僵局，消息透露金正恩打算一改傳統不發表新年賀詞，特朗普則希望對方信守無核化承諾，外界則推測金正恩口中的新型戰略武器到底所謂何物……（按此閱讀更多）
特朗普訪華解讀
美國總統特朗普表示將會在1月15日與中方簽署首階段的中美貿易協議，中方將派出高級別代表到白宮出席儀式；他又稱未來將會到訪北京。外界對此有不同解讀，新加坡總理李顯龍認為貿易協議無法解決兩國根本分歧；有美國學者認為，特朗普訪華意味他不滿對華核心問題要留待今後解決，故前往中國推進過程；也有北京學者認為，特朗普屆時將會對習近平提出更多要求……（按此閱讀更多）
德國動物園大火 逾30隻動物遭燒死
德國有動物園發生大火，當中「猿猴館」更燒得剩下支架。火災導致30多隻動物活生生燒死，包括紅毛猩猩等，大部份屬瀕危品種。事件震驚當地，火警原因仍有待調查，惟調查員在事發現場附近發生數個曾用過的孔明燈，部分更未完成燒毀……（按此閱讀更多）
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