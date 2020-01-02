美國駐伊拉克使館遇襲後一片狼藉：窗戶破碎　部分建築焚毀

伊拉克首都巴格達的美國大使館，自2019年12月31日起連續兩日有親伊朗民兵組織「真主旅」（Kataib Hezbollah）的支持者抗議，觸發連串衝突。伊拉克軍方2020年1月1日表示，所有示威者已經撤離大使館範圍。襲擊事件後館內一片狼藉，不少設施遭破壞或燒毀。

示威者在圍攻美國駐巴格達大使館期間，有人在使館外牆噴漆，有人打爛使館門窗甚至放火。使館部分建築內部遭受嚴重破壞，多處燒焦。

美國駐巴格達大使館損毀嚴重，示威者在外牆塗鴉（Reuters）

🔻美國駐伊拉克大使館情況🔻

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美聯社報道，數十名抗議者12月31日衝進大使館大院，當時有火焰從使館內升起，大樓停車場附近的接待區發生火災。

伊拉克軍方1月1日發表聲明指，所有示威者都撤離和拆除帳篷，並且結束其他形式的示威，又稱伊拉克安全部隊已經完全控制使館的範圍。

🔻示威者早前衝擊美國使館場面🔻

示威者為何圍攻美國使館？

示威者主要抗議美軍在伊拉克的空襲行動，美國12月29日空襲親伊朗組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的據點，造成至少25人死亡，以報復12月27日一名美國承包商遭遇火箭炮襲擊喪生。

美軍的行動激發伊拉克示威者12月31日圍攻使館、焚燒美國國旗，並要求議會下令美軍撤離該國。俄羅斯衛星通訊社報道，部分抗議者是在參加空襲中喪生者的葬禮後，加入到這場抗議活動中。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在事件發生後隨即表示，美軍已派出750名士兵和特別部隊前往伊拉克。美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，期望伊拉克出動部隊保護美國大使館。他並指控伊認為德黑蘭政府將要承擔責任。