金正恩省略新年講話目的已達　中國暗籲朝鮮勿讓局勢升溫

朝鮮領袖金正恩自2013年起，每年伊始都會發表新年賀詞，所說內容甚至發表新年賀詞的地點、時間都會被媒體充分解讀。但他並未發表2020年新年賀詞，取而代之的是朝鮮中央電視台播放其在勞動黨七屆五中全會上的四天報告。因此，報告內容成為朝鮮2020年對外釋放的第一個權威且全面的聲音。

韓國紐西斯通訊社2020年1月3日報道，遼寧省社科院朝鮮韓國研究中心首席專家呂超認為，金正恩在勞動黨七屆五中全會上已對朝鮮當前內外局勢做全面總結，這時候如果再發表新年賀詞也不過是全會精神「精華版」，而這種不發表新年賀詞的做法一樣引起外界的關注，因此金正恩的目的達到了。

此次勞動黨七屆五中全會公報中特別引發關注的是金正恩稱「全世界不日目睹朝鮮即將擁有新的戰略武器」、「朝鮮將採取進攻性措施」。

路透社2020年1月2日報道，美國明德大學蒙特雷國際研究學院核不擴散專家劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，很難預測朝鮮的下一步行動，但可能涉及到發射固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）和大氣層核試驗。

呂超則認為，「武器」不能簡單理解為實際的核武器、導彈或朝鮮可能重啟核試驗，「在朝鮮的宣傳語境裏，戰略武器也有可能是一種精神武器」，即號召全國團結一心、加強國防建設。

針對近期的朝鮮半島局勢，中國外交部發言人耿爽1月2日表示，「加劇緊張、不利於對華的行動不可取，我們希望有關方面，特別是朝美雙方，堅持對話協商，積極尋找打破僵局的辦法」。

韓國《亞洲經濟》2020年1月3日報道，這可以解讀為中國不希望朝鮮做出加劇朝鮮半島緊張局勢的舉動，換句話說，中方委婉地表達出對朝鮮當前戰略路線的反對。

值得注意的是，中國和俄羅斯目前正在為聯合國放寬對朝制裁「奔走」，此時朝鮮提出「新戰略武器」無疑令中俄陷入尷尬境地，也令願意為朝鮮半島發揮積極作用的中國感到為難。