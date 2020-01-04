英女王四代同堂合照　喬治王子長高了　不用站在箱子上

英國王室為紀念新年代的開始，在1月3日傍晚發布英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及三位王位繼承人在白金漢宮（Buckingham Palace）所拍的合照。相中喬治王子（Prince George）的微笑帶一點淘氣。他長高不少，拍照的時候不用再站在箱子上了。

英國王室2020年1月3日發布英女王伊利沙伯二世以及三位王位繼承人的合照，相中三人笑容滿面、感覺溫暖。照片在2019年12月18日拍攝。（AP）

照片中現年93歲的英女王和6歲的喬治王子站在前排，她一身白色連身裙，左手挽着招牌的黑手袋，而身穿白襯衫配藍綠色格紋長褲、看來「官仔骨骨」的小王子站在她的右方，笑容有一點淘氣；王儲查理斯（Prince Charles）及威廉王子（Prince William）則站在後排，查理斯右手溫馨地搭在長孫喬治肩上。



這是英女王和三位王位繼承人合影的第二張肖像照。

英國王室2016年4月發布首張英女王及三位王位繼承人的合照，當時喬治小王子站在箱子上。（AP）

英女王第一張「四代同堂」照片是在2016年4月發布，當時2歲多的喬治還需站在藍黑色相間的箱子上。在拍攝兩張照片之間的這段時間，小王子長高不少。

跟2016年4月的照片一樣，這張相亦是由攝影師麥克奇尼（Ranald Mackechnie）操刀。2016年那張是為慶祝英女王90歲生辰所拍，之後還發行王室四代同堂紀念郵票。郵政局將照片中四人的肖象，分別製成4個紀念郵票的設計。

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