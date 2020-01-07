媒體引述中國軍方消息：「巨浪-3」加快研發　以期能夠打擊美國

香港媒體引述軍方消息報道，中國正在研製中的第三代洲際潛射彈道導彈巨浪-3（JL-3）的工作會與094型核潛艇分開，以期加快進程。

香港《南華早報》1月4日的報道中指出，美國總統特朗普對中國、俄羅斯及朝鮮實行威懾策略，中國此舉是在回應美國的舉措。

要求在報道中匿名的消息人士指出：「建造096型核彈道導彈潛艇的工作仍未完成。為加快巨浪-3的全面研發，導彈測試及潛艇研發（的工作）已經分開。」

消息人士指，理論上巨浪-3的射程現在已超越1萬公里，符合倘在中國近岸發射的話能打擊美國的原定目標。

報道引述另一名軍方內部人事稱，巨浪-3仍需5年時間才準備好與096的操作系統整合。

報道引述軍方消息指，中國已在加快發展其潛射導彈。兩名獨立消息人士向《南華早報》透露，中國已測試巨浪-3導彈。是次測試發生在2019年12月，從渤海灣發射，並落在戈壁沙漠。

是次測試與之前的不同，一同消息人士指出，它不是利用傳統032型潛艇發射，而是使用094型核潛艇進行。但軍方最終計劃讓096型潛艇配備這種導彈，整個過程或需時數年完成。

測試最先由美國《華盛頓郵報》在2019年12月31日報道，報道引述美國防部消息指出，是次測試發生在12月22日。美國衛星及其他情報平台都有監察。