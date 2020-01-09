中韓企業結盟愈來愈多　拜騰汽車與SK電訊宣布合作

中韓企業在各個領域的合作愈來愈多，繼百度與三星、中韓稀土新材料技術合作之後，中韓兩國企業又開展合作。

中韓兩國因為「薩德」導致關係出現裂痕。（VCG）

韓國《中央日報》1月9日報道，韓國SK電訊將與號稱「中國Tesla」的全球電動汽車初創企業「拜騰」（Byton）攜手進軍移動出行產業。

美國國際消費電子展7日開幕，SK電訊公司MNO部長劉永尚與拜騰行政總裁戴雷在拉斯維加斯國際消費電子展上會面，決定在集成車載信息娛樂系統的開發、應用和營銷等領域展開合作。

車載信息娛樂系統是汽車內部行駛信息服務系統與娛樂信息服務系統的統稱，是自動駕駛時代不可或缺的核心技術之一。

SK電訊公司的相關人士表示，「使用TMap手機導航應用、音源流媒體播放應用和視頻內容服務應用等的技術，已經可以提供集成的車載信息娛樂系統服務」。這位人士認為，「自動駕駛時代，車內空間將會變成像家一樣安逸愉快的地方」。

報道稱，SK電訊希望本公司的集成車載信息娛樂系統與拜騰汽車的數字技術結合後，能夠創造出更大的協同效應。拜騰在本屆國際消費電子展上公開的「M-Byte」電動汽車內部搭載48英寸儀表盤顯示面板，可識別用戶的面容和聲音。在拜騰電動汽車的銷售、售後服務和會員制移動出行服務方面，兩家公司也計劃展開合作。

SK電信公司MNO部長劉永尚表示，「未來汽車的概念將從傳統的交通工具變成智能設備」，「我們將與全球電動汽車市場備受期待的拜騰汽車合作，為用戶提供更優質的服務」。