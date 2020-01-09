【烏航空難】烏克蘭宣布調查多個墜機可能原因包括導彈襲擊

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機1月8日在伊朗墜毀後，外界仍未能確定其失事原因。烏克蘭國家安全委員會1月9日表示，正在調查各種可能原因，包括遭到導彈攻擊、引擎爆炸等。

烏克蘭國家安全委員會秘書長Oleksiy Danylov在社交網站Facebook發文稱，烏克蘭正在調查該航機失事的各種可能原因，包括可能是遭到導彈攻擊、撞擊、引擎爆炸或是恐怖主義等。他並稱，烏方當天與伊朗有關人員會面。

烏克蘭國家安全委員會秘書長Oleksiy Danylov稱，正在調查客機失事的各種可能原因（Oleksiy Danylov Facebook）

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這名秘書長又表示，對於有網絡消息提到有關俄羅斯導彈殘骸，他稱烏克蘭調查人員在網上看到相關訊息後，希望能夠在飛機失事現場展開有關搜尋。

外界對飛機失事原因仍眾說紛紜，烏克蘭駐伊朗大使館之前曾指，排除事故涉及恐怖主義，但之後改口稱，仍在調查失事原因。

圖為空難現場，飛機殘骸散落一地。（Reuters）

伊朗初步調查報告：客機遇到技術問題

至於伊朗方面，伊朗民航組織1月9日公布初步調查報告，報告引述目擊者指，失事客機墜毀前已經起火。報告指，客機於德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後不久遇到技術問題，隨即轉飛附近機場，不過報告未有列明具體技術問題。

路透社則引述加拿大安全部門消息人士指，有證據顯示飛機其中一個引擎過熱。另外五名分別來自美國、歐洲和加拿大的消息人士向路透社表示，西方情報機構初步認為，飛機出現技術故障，而非被導彈擊落。