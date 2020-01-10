特朗普為美軍擊殺行動辯護　稱蘇萊曼尼策劃炸毀美國大使館

美國總統特朗普（Donald Trump）下令美軍空襲炸死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）引發強烈反彈，美國國內也強烈不滿這種危險行為。特朗普則解釋說，蘇萊曼尼正在策劃襲擊美國大使館。

特朗普2020年1月9日在白宮的一次環保活動上發表講話說，伊朗少將蘇萊曼尼被美國無人機擊斃之前，正密謀炸毀美駐伊拉克大使館。

他還說：「我們抓到了一個大怪物。我們幹掉了他。早就該這樣了。我們這麼做是因為他們想炸毀我們的大使館。」

特朗普補充道：「我們這麼做也是出於其他非常明顯的原因。有人死了……就在一周前，有一些人受了重傷。所以我們採取了行動……這是一個怪物的終結。」

特朗普所說的原因正是，2019年12月27日，伊拉克北部軍事基地遭火箭彈襲擊，導致一名美籍承包商死亡，幾名美國軍事人員受傷。美國稱是什葉派武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）施襲。

美國2020年1月3日對伊拉克首都巴格達國際機場發起火箭彈襲擊，造成包括伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼等在內至少8人死亡。五角大樓稱，這次行動的原因是蘇萊曼尼批准了近日對美國駐巴格達使館的襲擊。