北愛爾蘭政局現曙光　新芬黨決定重返聯合政府

英國北愛爾蘭有望結束最近三年的不穩政局，新芬黨（Sinn Féin）1月10日宣布重返聯合政府，與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）共享權力。

北愛爾蘭新芬黨領袖麥當勞（Mary Lou McDonald，中）1月10日與一眾黨高層於貝爾法斯特議會會見傳媒，宣布再次與民主統一黨共同執政。（AP）

英國及愛爾蘭政府經過九個月的談判後，雙方在9日公布協議草案，解決爭議多時的愛爾蘭語問題及當地醫護人員薪酬糾紛等。最終民主統一黨及新芬黨分別決定支持，令停擺三年的北愛爾蘭議會重新運作。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對於北愛聯合政府僵局獲解決表示歡迎，他在Twitter留言，稱這是為北愛民眾踏出重要一步，令他們重拾對當地政府的信心。

This is a great step forwards for the people of Northern Ireland and for restoring public confidence in stable devolved Government and delivering much needed reforms to public services. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2020年1月10日

北愛聯合政府在2017年1月分裂，當地新芬及民主統一黨就綠色能源問題未能達成共識，再加上雙方本身就對北愛爾蘭在英國的立場、語言及同性婚姻等議題有分歧，導致新芬黨決定退出執政聯盟。而根據1998年的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），當地必須在親英派和民族派共同執政，因此北愛政府自2017年起無法正常運作。

新芬和民主統一黨決定重新聯合報政後，北愛議會於11日舉行會議，選出議長及內閣官員人選。