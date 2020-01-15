秘魯拘6外國遊客　疑有人在馬丘比丘神殿內大便　倘罪成至少囚4年

秘魯古印加遺址兼聯合國世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu），1月12日有6名遊客遭警方拘捕，原因竟是懷疑他們破壞太陽神廟（Temple of the Sun）及有人在神殿內大解。警方表示，這批遊客分別來自法國、巴西、阿根廷及智利，因涉嫌破壞文化遺址被捕。若然罪成，他們面臨至少4年監禁。

警方稱，公園護林員周日發現6名遊客進入太陽神廟內的禁區後將他們拘捕，包括一名法國人、兩名巴西人、兩名阿根廷人及一名智利人。

庫斯科（Cusco）地區警長萊瓦（Wilbert Leyva）就在1月13日表示：「6名遊客因涉嫌破壞文化遺址，已被公共部扣留及接受調查。」萊瓦又指，當局在一塊石頭上發現有「裂縫」，這塊石頭是由牆壁上跌下來，導致地板裂開；另外庫斯科地區文化部更表示，他們在太陽神廟內發現糞便。

有「天空之城」之稱的馬丘比丘在當地原住民「克丘亞語」（Quechua）代表「古老山脈」的意思，座落於蓊鬱山區的山頂，建於印加帝國（Inca）君主帕查庫蒂（Pachacuti，1438-1471）統治期間。

馬丘比丘距離古印加帝國首都庫斯科（Cusco）約100公里，直到1911年才被美國探險家賓厄姆（Hiram Bingham）發現。這座遺跡1983年被列入聯合國教科文組織世界遺產。