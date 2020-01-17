英媒揭中國漁民捕撈水下間諜裝置之謎

中國沿海暗流洶湧，在1月13日的江蘇省海上國家安全人民防線專項表彰獎勵大會上，江蘇省漁民捕撈到「外國水下間諜裝置」受到獎勵，但英國廣播公司（BBC）1月17日刊文認為背後的真相併不簡單。

水下間諜活動

根據中國官方稱，江蘇漁民打撈的7個裝置系他國製造，分別具有水下調查、識別、存儲、傳輸等多種竊密功能，對中國國家安全構成嚴重威脅。而該類型的表彰獎勵大會江蘇省從2016開始已連續三年召開。

根據中國官方說法，每人將獲得高達50萬元人民幣（1元人民幣約合0.145美元）的獎金。（央視視頻截圖）

BBC記者阿莫斯（Owen Amos）認為，獲獎漁民數量不在少數，這也不是第一次，之前中國漁民多次發現這種所謂的間諜裝置。江蘇省有長達1,000公里海岸線，東臨韓國和日本，南邊是台灣，美國在那裏的海域有大量活動，因此地理位置十分特殊。

接下來的問題就是，這些「水下間諜裝置」來自何處，有何功用，為何價值如此高昂？為什麼中國漁民打撈到如此多的「水下間諜裝置」？

2019年10月1日，中國國慶閲兵中展示的深海無人潛航器HSU001。（央視視頻截圖）

中國的報道並沒有詳細說明這些可疑的外國間諜設備由哪國製造，不過，倫敦國際戰略問題研究所的亞太安全專家尼爾（Alexander Neill）認為，江蘇沿海是競爭激烈的海域，那些被捕撈到的裝置可能來自「美國海軍，日本海上自衛隊，也可能來自台灣」。

在中國媒體報道中，撈起多個外國水下間諜裝置的漁民獲得國家獎勵，一些中國漁民專撈間諜裝置「發財致富」。圖為東海禁漁期結束，中國漁船出海赴漁場。（VCG）

尼爾估計全世界應該有成百上千這種「水下滑翔機」，其造價，航程和能力決定了「水下滑翔機」的重要性。因此許多這種裝置落入中國漁民的漁網中。

BBC記者阿莫斯猜測，2009年美國海軍開始資助「自主水下航行器」的研究。小型的「自主水下航行器」被稱作「水下滑翔機」，江蘇漁民捕獲的可能就是這種「水下滑翔機」，它們可以在水中游弋長達數月，而且造價低廉，損失可以承受。

中國海上民兵

至於為什麼中國漁民打撈到如此多的「水下間諜裝置」？BBC記者阿莫斯解釋說，一是中國漁民數量眾多，二是中國漁民不同於其他國家的漁民，一些中國漁民還肩負軍事使命。

公開消息顯示，海上民兵是中國民兵力量的組成部分，在東海、南海等有關海域，海上民兵扮演着重要角色。圖為在東海海域捕撈生產的10,000多艘漁船，停泊在舟山普陀區沈家門中心漁港避風浪。（VCG）

美國海軍戰爭學院的埃里克森教授（Ndrew S. Erickson）認為，中國這種獨特的制度，外部所知甚少。

美國國防部2017年公布報告說，中國海上民兵近年來在許多軍事行動和脅迫事件中發揮重要作用。過去中國海上民兵從商業機構或漁民那裏租賃船隻使用，但是現在中國似乎在建造國有的捕魚船隊供海上民兵使用。

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尼爾則認為，他們就是以漁船作掩護，實際上對中國的競爭對手執行的是海軍和海洋偵查任務，「它們其實就是軍事船隻，有鋼殼船體，不是木製骨架，噸位也越來越大」。中國漁船發揮了海上第一道防線和監視的職能，是有民用外衣的武裝，越來越多的漁船隊被編入中國海上民兵。而這次報道中的江蘇漁民可能就是海上民兵。